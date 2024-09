Meteo Arezzo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della mattinata in condizioni di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco atteso nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 0%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 3 e i 4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno, raggiungendo circa 19,6°C alle 09:00. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura che arriverà fino al 57%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa fino alle 11:00, quando si registrerà un primo accenno di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento significativo delle precipitazioni. A partire dalle 12:00, si attenderanno piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che potrebbero arrivare fino a 0,58 mm. La ventilazione si manterrà moderata, con raffiche che potranno superare i 14 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’88%, e le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono ulteriori deboli piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Arezzo di Lunedì 16 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che evolverà rapidamente verso un clima più instabile. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un Martedì e un Mercoledì più soleggiati, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.2° perc. +11.9° Assenti 3.4 NE max 3.3 Grecale 90 % 1014 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +11.2° Assenti 4.4 NE max 4.3 Grecale 91 % 1013 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.8 ENE max 5.8 Grecale 74 % 1012 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 2 % 8.2 ESE max 9.4 Scirocco 54 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.4° 0.58 mm 14.1 NE max 15.1 Grecale 63 % 1011 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 68 % 8.2 NE max 12.4 Grecale 72 % 1011 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +12° prob. 5 % 7.5 NE max 6.9 Grecale 80 % 1012 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° prob. 8 % 8.6 NE max 7.7 Grecale 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:15

