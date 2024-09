Meteo Arezzo, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 14,1°C. Nella mattinata, si prevedono piogge leggere con accumuli fino a 2,11 mm. Le temperature scenderanno a 11,5°C e l’umidità supererà il 90%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C con piogge persistenti. Sabato 14 Settembre, il cielo si schiarirà leggermente, raggiungendo 15,1°C al mattino e 20°C nel pomeriggio, senza precipitazioni. Domenica 15 Settembre, il tempo migliorerà ulteriormente con un cielo sereno e temperature fino a 22,2°C, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,8°C. La velocità del vento sarà di circa 4,8 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 43%, ma non si registreranno piogge. L’umidità sarà alta, intorno all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1004 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo rimarrà instabile con pioggia leggera prevista dalle 06:00 fino a 12:00. Le temperature scenderanno fino a 11,5°C alle 08:00, con una temperatura percepita che si aggirerà attorno ai 11°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,4 km/h alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà elevata, superando il 90%. Le precipitazioni totali nella mattinata potrebbero arrivare a 2,11 mm.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,6°C, con una temperatura percepita di 10,1°C. La velocità del vento varierà tra 6,6 km/h e 9,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,45 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature che scenderanno fino a 8,3°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà a 2,2 km/h, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. L’umidità si attesterà intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1014 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 8,1°C. La velocità del vento sarà di 3,9 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà al 91%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. L’umidità sarà intorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà leggermente con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,1°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, raggiungendo i 4,5 km/h. La copertura nuvolosa scenderà al 79%, e l’umidità si manterrà attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata più favorevole per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che toccheranno i 20°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 37%, e non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013 hPa.

La sera di Sabato continuerà con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 10,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 65%. Non si prevedono piogge, rendendo la serata più tranquilla.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 10,1°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà alta, al 96%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà intorno al 65%.

Durante la mattina, il tempo migliorerà notevolmente con cielo sereno e temperature che saliranno fino a 17,9°C alle 09:00. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 5,7 km/h. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 4%, e l’umidità si manterrà attorno al 47%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i 22,2°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 42%, e non si prevedono piogge.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno fino a 12,1°C alle 22:00. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h, e l’umidità aumenterà fino all’83%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata perfetta per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana a Arezzo si presenterà con un Venerdì piovoso e nuvoloso, seguito da un Sabato in miglioramento e una Domenica caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di un clima favorevole.

