Meteo Augusta, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le condizioni meteo per Augusta nella giornata di Domenica 29 Settembre si presenteranno particolarmente favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. Con l’arrivo del giorno, il cielo si manterrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale che porterà le temperature a raggiungere valori massimi di circa 25°C nel corso della mattina e del pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 20 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà completamente, portando a un mattino di sole splendente e temperature che si aggireranno intorno ai 21-23°C. La mattina sarà caratterizzata da un clima secco e una bassa umidità, che si attesterà attorno al 55%.

Proseguendo verso il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza da Est. La ventilazione sarà più intensa, con velocità che toccheranno i 20 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta indicano una giornata di sole e temperature miti, perfetta per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 21°C e i 25°C. Pertanto, gli abitanti e i visitatori di Augusta potranno godere di un clima ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.7° Assenti 9.9 NO max 18.6 Maestrale 69 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 12.8 ONO max 19.8 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 5.3 ONO max 8 Maestrale 55 % 1018 hPa 10 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 2.2 SSE max 11.3 Scirocco 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 20.7 E max 17.4 Levante 49 % 1017 hPa 16 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 11.4 NE max 10.7 Grecale 53 % 1017 hPa 19 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 20.4 NNE max 17.3 Grecale 57 % 1019 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 18.2 NNE max 19.8 Grecale 57 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:41

