Meteo Augusta, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le condizioni meteo per Augusta, Lunedì 16 Settembre, si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 21°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 23°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Ovest e Sud Est. Non si prevedono precipitazioni significative, il che contribuirà a mantenere un clima secco e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 5%. La velocità del vento sarà di circa 10,1 km/h, proveniente da Ovest, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà piacevole, con temperature che saliranno fino a 23,5°C alle ore 11:00. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 1%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 20,8 km/h, sempre da direzioni prevalentemente occidentali. L’umidità si ridurrà leggermente, mantenendosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24,8°C alle ore 16:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, passando dal 8% al 36%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,6 km/h.

La sera porterà con sé un clima fresco, con temperature che scenderanno a 22,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 74%. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che potranno arrivare fino a 23,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, mantenendo il trend asciutto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Augusta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, e le temperature continueranno a oscillare tra i 21°C e i 24°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una settimana all’insegna della stabilità climatica e della piacevolezza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 10.5 O max 8.2 Ponente 60 % 1013 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 10.3 ONO max 9.5 Maestrale 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.2 ONO max 8.1 Maestrale 55 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 9.7 ESE max 7.6 Scirocco 51 % 1012 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +24.3° Assenti 21.5 SE max 19.6 Scirocco 54 % 1010 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.8° Assenti 12 E max 13.3 Levante 56 % 1009 hPa 19 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 8 % 16.5 ONO max 22 Maestrale 59 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° prob. 14 % 16.7 O max 31.2 Ponente 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:01

