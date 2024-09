Meteo Aversa, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Aversa per Sabato 14 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio. La situazione meteo si stabilizzerà ulteriormente durante la sera, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di ulteriori piogge.

Nella notte, Aversa sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. I venti, provenienti principalmente da Nord Ovest, si presenteranno con una velocità di circa 8,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.19 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Le piogge si faranno meno frequenti e, a partire dalle 08:00, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 39% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature toccheranno il picco massimo di 23°C intorno alle 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 22°C. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 36%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. A partire dalle 20:00, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a cieli coperti e un’umidità che si attesterà attorno al 50%. Le precipitazioni, seppur leggere, saranno nuovamente presenti, con accumuli che non supereranno i 0.14 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo dopo la giornata di Sabato. Domenica si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un clima più stabile e soleggiato. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio settimana favorevole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.19 mm 8.6 NO max 13.4 Maestrale 70 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +16.9° perc. +16.4° 0.15 mm 7.2 NE max 14.1 Grecale 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +16.6° prob. 21 % 8.7 NE max 12.2 Grecale 58 % 1011 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +19.9° prob. 5 % 8.3 N max 8.2 Tramontana 39 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.9° perc. +22.1° Assenti 13.9 ONO max 12 Maestrale 35 % 1012 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +21.7° Assenti 16.1 O max 13.9 Ponente 38 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +20.3° prob. 4 % 14.3 NO max 18.8 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +18.7° 0.11 mm 8.4 NNE max 12.7 Grecale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

