Meteo Bergamo, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Bergamo di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da pioggia leggera con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord e Nord Est.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia moderata prevista fino a metà giornata. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 12,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La pioggia accumulerà ulteriori millimetri, contribuendo a un quadro di instabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che si trasformerà in cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma non sarà completamente assente. Il vento si attenuerà ulteriormente, rendendo il pomeriggio più fresco e umido.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 11°C. Le condizioni di pioggia leggera riprenderanno, ma con intensità minore rispetto alla mattina. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’88%, e il vento sarà quasi assente, creando un’atmosfera di calma e frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo indicano un miglioramento graduale, con una possibile schiarita nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica della stagione autunnale potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.29 mm 5.5 NNE max 5.8 Grecale 91 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.24 mm 5.5 NNE max 7.2 Grecale 92 % 1003 hPa 6 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 2.54 mm 4.6 NNO max 8.1 Maestrale 97 % 1004 hPa 9 pioggia moderata +14.2° perc. +14.2° 3.82 mm 8.3 NNO max 16.7 Maestrale 95 % 1004 hPa 12 pioggia moderata +12.5° perc. +12.2° 3.71 mm 10.5 NNE max 20.3 Grecale 95 % 1005 hPa 15 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° prob. 75 % 9.1 NNE max 17.4 Grecale 85 % 1004 hPa 18 cielo coperto +12.4° perc. +11.9° prob. 71 % 3.2 E max 7.9 Levante 86 % 1005 hPa 21 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 39 % 0.4 SSE max 3.9 Scirocco 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:33

