Meteo Brindisi, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Brindisi indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto sereno, che si trasformerà nel corso della giornata con l’arrivo di nubi e piogge. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 23,4°C e i 29°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 34,4 km/h nel pomeriggio. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 23,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente e la velocità del vento si manterrà intorno ai 14,5 km/h, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità sarà moderata, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 25,7°C alle ore 07:00, con una velocità del vento che raggiungerà i 20,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino alle 08:00, per poi aumentare progressivamente. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non mancheranno brevi rovesci.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che copriranno fino al 60% del cielo. Le temperature raggiungeranno il picco di 29°C alle ore 13:00 e 14:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,4 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Nella sera, il meteo cambierà drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno Brindisi. Le temperature scenderanno a 24,4°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con valori che potranno arrivare fino a 0,75 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel corso della giornata di Giovedì. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo un clima più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 2 % 12.5 SSE max 15.8 Scirocco 62 % 1009 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° prob. 6 % 14.4 SSE max 17.7 Scirocco 72 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +24.4° perc. +24.8° 0.27 mm 17.1 S max 23.8 Ostro 71 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.5° perc. +28.5° prob. 39 % 21 S max 24.8 Ostro 57 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +29.4° prob. 35 % 22.9 S max 25.7 Ostro 50 % 1009 hPa 15 nubi sparse +28.4° perc. +28.9° prob. 17 % 25.7 S max 28.3 Ostro 50 % 1008 hPa 18 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° prob. 12 % 27.3 S max 34.1 Ostro 69 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +24.4° perc. +24.8° 0.75 mm 19.2 S max 30 Ostro 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.