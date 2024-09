Meteo Brindisi, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre la mattina porterà ancora precipitazioni, seppur di intensità moderata. Con il passare delle ore, il tempo tenderà a stabilizzarsi, dando spazio a schiarite e a un cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,6°C. La velocità del vento sarà di circa 11,5 km/h proveniente da Sud, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1006 hPa.

La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 22,7°C alle 7:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 39,6 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 77%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,82 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a 27,5°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, attorno ai 30,6 km/h, mentre l’umidità scenderà al 38%. Non si prevedono precipitazioni significative, e la pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo i 1006 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,1°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che varieranno tra 27,1 km/h e 34,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì 13 Settembre. Dopo una notte e una mattina instabili, la giornata si concluderà con condizioni più serene e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.8° perc. +23.9° prob. 48 % 16.5 OSO max 29.4 Libeccio 62 % 1006 hPa 5 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.36 mm 34.8 SSO max 55.8 Libeccio 66 % 1005 hPa 8 pioggia leggera +24.5° perc. +24.7° 0.59 mm 33.5 SO max 41.6 Libeccio 66 % 1006 hPa 11 nubi sparse +26.8° perc. +26.8° prob. 74 % 27.6 O max 30.7 Ponente 42 % 1007 hPa 14 nubi sparse +26.8° perc. +26.7° Assenti 38.4 OSO max 42.4 Libeccio 39 % 1006 hPa 17 poche nuvole +24.1° perc. +23.6° Assenti 36.5 OSO max 40.9 Libeccio 41 % 1007 hPa 20 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 27.1 OSO max 41.4 Libeccio 45 % 1009 hPa 23 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° prob. 8 % 34.4 OSO max 46.4 Libeccio 45 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.