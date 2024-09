Meteo Cantù, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni più nuvolose nella sera. Le temperature percepite si manterranno generalmente fresche, con un picco massimo intorno ai 17,4°C nel pomeriggio.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 10,1°C. La brezza leggera proveniente da nord contribuirà a mantenere l’aria fresca, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 16,5°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 12,6°C. L’umidità aumenterà, portando a una sensazione di freschezza. Non si prevedono piogge, ma il cielo nuvoloso potrebbe influenzare le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 9.8 N max 18 Tramontana 67 % 1021 hPa 3 cielo sereno +9.9° perc. +8.8° Assenti 8.1 NNE max 12.7 Grecale 67 % 1023 hPa 6 poche nuvole +9.8° perc. +8.8° Assenti 7.4 N max 10.9 Tramontana 66 % 1024 hPa 9 poche nuvole +14.7° perc. +13.6° Assenti 2.2 SSO max 2.4 Libeccio 51 % 1024 hPa 12 poche nuvole +17.1° perc. +16.1° Assenti 5.9 SSO max 5.2 Libeccio 50 % 1024 hPa 15 nubi sparse +17.1° perc. +16.2° Assenti 4.5 S max 3.2 Ostro 50 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 1.9 E max 2 Levante 66 % 1024 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +12.3° Assenti 6.3 NNE max 6.9 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:02

