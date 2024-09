Meteo Caserta, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre, Caserta si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,5°C durante la notte a un massimo di 26,9°C nel pomeriggio. La presenza di nubi sparse sarà più evidente nelle ore centrali della giornata, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,4°C verso le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà attorno al 78%, creando una sensazione di freschezza. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle ore 08:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 40%. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 21,1°C entro le 08:00 e raggiungendo i 24,3°C intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, le nubi sparse si intensificheranno, ma senza portare a fenomeni di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 26,9°C tra le 13:00 e le 14:00, con un leggero calo previsto nel tardo pomeriggio, quando si attesteranno attorno ai 23°C. L’umidità, in questo frangente, varierà tra il 35% e il 60%, rendendo l’aria leggermente più umida. La ventilazione sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,1°C a mezzanotte. Il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71% verso la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta indicano un Venerdì caratterizzato da un clima piacevole e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 5 NE max 5.3 Grecale 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 6.6 NE max 8 Grecale 78 % 1015 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 7.3 NE max 10.4 Grecale 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 8.5 NE max 11.2 Grecale 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.2 ENE max 8.4 Grecale 37 % 1015 hPa 15 nubi sparse +25.9° perc. +25.6° prob. 1 % 3.4 N max 10.3 Tramontana 39 % 1015 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +21.8° prob. 1 % 5.8 NNE max 10.4 Grecale 57 % 1017 hPa 21 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 9.6 NE max 14.5 Grecale 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

