Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani martedì 3 settembre

Martedì 3 Settembre a Castel Volturno si prevedono condizioni meteorologiche stabili e variabili nel corso della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 51% e il 81%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,1°C e i +28,5°C, con punte di temperatura percepita fino a +30°C. Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest con intensità compresa tra i 10,9km/h e i 13km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 57% al mattino e al 60% nel pomeriggio, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nubi con una copertura variabile tra il 13% e il 43%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +25,6°C all’inizio della sera fino a +23,8°C a fine giornata. Il vento perderà di intensità, con velocità che si attesteranno tra i 2,4km/h e i 10,4km/h provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Castel Volturno indicano una giornata con cielo variabile, alternando momenti di copertura nuvolosa a schiarite nel corso della giornata. Le temperature rimarranno piuttosto elevate, con un leggero calo verso sera. Il vento sarà moderato, con una tendenza alla diminuzione dell’intensità nelle ore serali. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Castel Volturno.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 7.3 N max 7.5 Tramontana 64 % 1015 hPa 3 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° Assenti 7.5 NE max 7.5 Grecale 61 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° Assenti 5.7 ENE max 6.9 Grecale 57 % 1015 hPa 9 cielo coperto +28.3° perc. +28.9° prob. 12 % 9.4 SSO max 10.5 Libeccio 51 % 1016 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +30° prob. 9 % 13 SO max 11.6 Libeccio 60 % 1016 hPa 15 poche nuvole +27.7° perc. +29° prob. 5 % 12.6 OSO max 13.1 Libeccio 60 % 1015 hPa 18 poche nuvole +25.6° perc. +26° prob. 22 % 2.4 SSO max 4.1 Libeccio 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +24.4° perc. +24.8° prob. 9 % 10.4 NNE max 10.8 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:29

