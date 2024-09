Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Mercoledì 25 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si evolverà verso un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,2°C e i 24°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70%. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà predominante nelle prime ore della giornata, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi nel pomeriggio.

Durante la notte, Castel Volturno avrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno deboli piogge, con accumuli di circa 0,2mm. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 11,4km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 23,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%, e si prevede un accumulo di pioggia di circa 0,55mm entro le 10:00. L’umidità sarà elevata, attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un cambiamento significativo. Le nubi cominceranno a diradarsi, portando a momenti di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. La probabilità di pioggia diminuirà drasticamente, con accumuli minimi previsti. La velocità del vento si manterrà moderata, attorno ai 17km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione del calore.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 57%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità rimarrà alta, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di sole nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature più elevate e minori probabilità di pioggia, rendendo il clima più gradevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 1.4 SSE max 5.6 Scirocco 70 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° prob. 20 % 6.3 ESE max 10.6 Scirocco 72 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.55 mm 5.8 ESE max 11.4 Scirocco 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.4° prob. 74 % 11.2 SSE max 14.5 Scirocco 72 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24° perc. +24.1° prob. 77 % 16.6 S max 17.5 Ostro 63 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.7° 0.13 mm 16.2 S max 17.9 Ostro 66 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +22.1° 0.15 mm 9.7 S max 12.2 Ostro 78 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 10.5 SSE max 13 Scirocco 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:51

