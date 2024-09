Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge intermittenti al mattino e un miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,6°C. I venti si presenteranno sostenuti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, rendendo la giornata piuttosto ventosa.

Nella notte, Castel Volturno sarà interessata da forti piogge che porteranno a una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,2°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà notevole, raggiungendo i 41,5 km/h da ovest. Le precipitazioni saranno abbondanti, con un accumulo di 6,27 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Si registreranno piogge leggere con una temperatura che varierà tra i 20,9°C e i 22,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 69% e il 79%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 40-44 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,47 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che toccheranno i 22,2°C. La probabilità di pioggia diminuirà, e le precipitazioni saranno assenti o molto leggere. I venti si manterranno freschi, con velocità attorno ai 39 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà al 54%, offrendo spazi di sereno.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno, con temperature in calo fino a 18,2°C. I venti si attenueranno, scendendo a circa 17 km/h, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente. L’umidità si stabilizzerà intorno al 71%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni evidenziano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di piogge e venti forti, il fine settimana si preannuncia più stabile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +21.2° perc. +21.4° 6.27 mm 41.5 O max 56.4 Ponente 79 % 1006 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +21° prob. 81 % 32 O max 39.5 Ponente 61 % 1006 hPa 6 cielo coperto +21.4° perc. +21° prob. 69 % 35.4 O max 44.1 Ponente 55 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.3° perc. +21.2° 0.44 mm 44.4 OSO max 51.8 Libeccio 64 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22.3° perc. +22° 0.14 mm 43.5 O max 49.2 Ponente 57 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° prob. 43 % 39.5 O max 47 Ponente 51 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.31 mm 30.8 O max 37.1 Ponente 68 % 1008 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.3° prob. 50 % 17.1 NO max 22.7 Maestrale 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:12

