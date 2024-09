Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo completamente sereno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,4 km/h e i 12,7 km/h, sempre da direzione Sud-Ovest. L’umidità si attesterà tra il 36% e il 38%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che si manterranno tra i 7,1 km/h e i 11,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà sempre leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72% verso la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Non si intravedono cambiamenti significativi nel meteo, quindi gli abitanti e i visitatori possono godere di un clima favorevole per il resto della settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° Assenti 9.9 NNE max 12.5 Grecale 58 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 8.6 NE max 9.7 Grecale 63 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 7.8 NE max 10.2 Grecale 58 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.3° Assenti 1.9 NO max 5 Maestrale 37 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 12.7 SO max 10.4 Libeccio 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 11.1 SSO max 10.4 Libeccio 45 % 1009 hPa 18 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 4.8 S max 8 Ostro 57 % 1010 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° prob. 8 % 3.6 S max 7.6 Ostro 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:12

