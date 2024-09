Meteo Ferrara, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Ferrara si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,2°C e +19,1°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 21,2 km/h durante le ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 40-50%, contribuendo a una sensazione di fresco, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 44,4 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante. L’umidità sarà alta, attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con una direzione prevalentemente da ovest. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 41%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata adatta per attività all’aperto, nonostante il cielo grigio.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,1°C, mentre il cielo rimarrà ancora coperto. La brezza leggera accompagnerà le ore pomeridiane, con una diminuzione della velocità del vento. L’umidità continuerà a scendere, contribuendo a un clima più gradevole. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a una parziale schiarita, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 13°C. La velocità del vento si attenuerà ulteriormente, creando un’atmosfera più calma. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, rendendo la serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto che si schiarirà nel corso della sera. Le temperature miti e l’assenza di precipitazioni favoriranno attività all’aperto, mentre il vento moderato contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole, rendendo il clima più gradevole per gli abitanti di Ferrara.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ferrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.2° perc. +11.2° Assenti 14.1 O max 30.7 Ponente 69 % 1012 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 21.2 O max 44.4 Ponente 59 % 1012 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +10.8° Assenti 20.9 O max 41.2 Ponente 55 % 1012 hPa 9 cielo coperto +16.5° perc. +15.3° Assenti 21.1 ONO max 26.4 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.5° Assenti 14.1 NO max 15.4 Maestrale 42 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.1° Assenti 5.6 NNO max 6.9 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +15° Assenti 5.7 E max 6.4 Levante 48 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 5.1 E max 5.9 Levante 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:21

