Meteo Frosinone, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Frosinone si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno durante gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa prevista solo in serata. Le temperature, che si attesteranno tra i 14,5°C e i 23,4°C, garantiranno un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto. Anche il vento si presenterà moderato, con velocità che non supereranno i 12,3 km/h.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +13,5°C a mezzanotte fino a raggiungere circa +14,5°C verso le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco e sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per iniziare la giornata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,6 km/h e i 10,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 23,4°C intorno alle 13:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. L’umidità si manterrà attorno al 41%, rendendo l’aria piacevole e non afosa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento graduale delle condizioni meteorologiche. Sebbene il cielo rimanga prevalentemente sereno, si prevede una leggera formazione di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 30%. Le temperature scenderanno progressivamente, stabilizzandosi intorno ai 15,2°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frosinone indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto e di un clima gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Frosinone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 7 NNE max 6.3 Grecale 73 % 1023 hPa 3 cielo sereno +12.8° perc. +11.9° Assenti 6.8 NNE max 6 Grecale 68 % 1022 hPa 6 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 5.7 NNE max 5.5 Grecale 64 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 3.9 O max 7.1 Ponente 49 % 1022 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +22.8° Assenti 8.8 OSO max 13.5 Libeccio 42 % 1020 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 11.1 OSO max 13 Libeccio 44 % 1019 hPa 18 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.6 NNO max 5.7 Maestrale 68 % 1020 hPa 21 poche nuvole +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.7 N max 5.4 Tramontana 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:45

