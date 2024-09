Meteo Giarre, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre indicano un inizio settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,4°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, Giarre si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 34%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 8,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 10%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi tra i 3,6 km/h e i 11,3 km/h, con direzione prevalentemente da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare, con l’arrivo di poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 23,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 22%, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a 20,4°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 70%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un aumento della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una settimana all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° prob. 3 % 7.3 NO max 7.4 Maestrale 64 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° prob. 3 % 6.2 NO max 6.5 Maestrale 63 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 1.9 SSE max 2.6 Scirocco 52 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 10.3 SE max 8.5 Scirocco 50 % 1012 hPa 13 poche nuvole +24.4° perc. +24.2° prob. 4 % 11.8 SE max 10.6 Scirocco 49 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° prob. 4 % 7.6 SE max 7.1 Scirocco 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 14 % 1.3 NO max 5.3 Maestrale 68 % 1011 hPa 22 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 34 % 6.7 OSO max 10.1 Libeccio 68 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:01

