Meteo La Spezia, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

Le condizioni meteo di Lunedì 30 Settembre a La Spezia si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata. La percezione del caldo sarà leggermente inferiore, con valori percepiti che non supereranno i 19,2°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo di La Spezia. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali. La percezione del caldo sarà di circa 18,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre la temperatura percepita sarà di circa 19,2°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza che renderà l’aria gradevole nonostante l’aumento dell’umidità, che raggiungerà il 68%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 16°C, con una percezione di 16,4°C. I venti si faranno più freschi, mantenendo una velocità di circa 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si attesteranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino brevi schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi piacevole il periodo, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere qualche giorno in più.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 7.7 NE max 8 Grecale 73 % 1023 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 6 NE max 6.1 Grecale 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 5.9 NNE max 5.5 Grecale 73 % 1023 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° Assenti 2.5 OSO max 3.3 Libeccio 62 % 1023 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 7.2 OSO max 7.4 Libeccio 62 % 1021 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 7.1 OSO max 7.5 Libeccio 68 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 5.9 NO max 6.7 Maestrale 78 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 7.1 N max 6.8 Tramontana 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:58

