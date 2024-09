Meteo La Spezia, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a La Spezia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno tra i +17°C e i +17,6°C, mentre il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 29,5 km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 75%, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma complessivamente non supereranno i 0,5 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i +19°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 20 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. L’umidità comincerà a scendere, portandosi attorno al 55%. Questo scenario potrebbe favorire una leggera schiarita verso la fine del pomeriggio.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, con un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, e il vento continuerà a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,3 km/h. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 35%, con possibili piogge leggere che si protrarranno fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a La Spezia evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori freschi. Domani, ci si aspetta un lieve miglioramento, con schiarite più frequenti, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a una giornata più soleggiata. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +17.7° prob. 7 % 13.8 NE max 15.6 Grecale 70 % 1011 hPa 3 nubi sparse +17.3° perc. +17° prob. 21 % 13.6 NNE max 15 Grecale 73 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.14 mm 18.5 NE max 23.3 Grecale 76 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.23 mm 19.4 NNE max 25.2 Grecale 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° prob. 76 % 24.3 NE max 33 Grecale 65 % 1015 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.4° prob. 22 % 21.3 NNE max 30.1 Grecale 55 % 1015 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° prob. 22 % 23.9 NE max 37.3 Grecale 61 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.15 mm 22.1 NNE max 30 Grecale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.