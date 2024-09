Meteo L’Aquila, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per L’Aquila di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con una massima che si attesterà intorno ai 19°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est-nord-est, con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel pomeriggio, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno generalmente serene con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere circa 19°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 94%, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 66%. I venti rimarranno leggeri, ma potrebbero intensificarsi leggermente con raffiche fino a 7 km/h.

La sera vedrà un graduale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno fino a circa 12°C. L’umidità si manterrà elevata, ma le probabilità di pioggia diminuiranno notevolmente, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per L’Aquila nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto potrà approfittare di un fine settimana favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.4° perc. +11° prob. 9 % 3.4 NNE max 4 Grecale 94 % 1017 hPa 3 cielo sereno +10.8° perc. +10.4° prob. 5 % 5 ENE max 4.8 Grecale 94 % 1016 hPa 6 cielo sereno +12.3° perc. +12° prob. 3 % 3.7 NE max 4.3 Grecale 93 % 1017 hPa 9 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 6.2 ENE max 6.2 Grecale 74 % 1017 hPa 12 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 9 % 7.6 ENE max 6.1 Grecale 65 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +16.5° perc. +16.4° 0.12 mm 6.7 ENE max 7.2 Grecale 82 % 1018 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13.6° prob. 55 % 6.3 ENE max 6 Grecale 95 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.8° perc. +12.7° prob. 1 % 5.6 ENE max 5.6 Grecale 95 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:02

