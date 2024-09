Meteo Mesagne, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 22 Settembre a Mesagne si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, caratterizzati da temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a temperature più elevate, che raggiungeranno i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si chiuderà con temperature in calo, mantenendosi comunque su valori miti.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di 19,5°C. La copertura nuvolosa si intensificherà verso le ore 01:00, quando il cielo diventerà cielo coperto e la temperatura scenderà leggermente a 19,4°C. Con il passare delle ore, le nubi sparse torneranno a dominare il cielo fino all’alba, mantenendo una temperatura percepita di circa 19°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che salirà rapidamente fino a 22,8°C entro le 08:00. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 59%. Le ore centrali della giornata, fino a 12:00, vedranno una temperatura stabile attorno ai 24,5°C, con poche nuvole e un’intensità del vento che si manterrà leggera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,3°C alle 17:00. Nonostante l’aumento delle nubi, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà attorno al 65%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora confortevole.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 20,1°C alle 21:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da temperature miti e un cielo che varierà tra nubi sparse e momenti di sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno gradevoli e senza significative variazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 12.3 NNO max 19 Maestrale 77 % 1019 hPa 4 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 12.6 NNO max 19.3 Maestrale 78 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 14.4 N max 15.2 Tramontana 65 % 1019 hPa 10 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 14.7 N max 12 Tramontana 53 % 1018 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° Assenti 16.7 NNE max 12.4 Grecale 52 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 12 NNE max 10.2 Grecale 59 % 1017 hPa 19 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 4.8 NNE max 5.7 Grecale 70 % 1017 hPa 22 poche nuvole +20° perc. +19.8° Assenti 0.7 O max 1.9 Ponente 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 18:41

