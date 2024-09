Meteo Mesagne, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mesagne di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di pioggia nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 25,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 81%, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà attorno al 68%, creando un clima piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 97%, e i venti si intensificheranno, raggiungendo i 10,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,7°C. La probabilità di pioggia sarà presente, con un’intensità che potrebbe arrivare fino a 0,14 mm. I venti continueranno a soffiare da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 17,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 21,1°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare a 0,85 mm. I venti diventeranno più forti, con una velocità che potrà superare i 24 km/h. L’umidità aumenterà fino a 76%, creando un’atmosfera umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Mesagne evidenziano una giornata di transizione, con un clima che si farà più instabile nel corso della giornata. Le temperature rimarranno miti, ma la possibilità di pioggia nel pomeriggio e in serata suggerisce di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20° perc. +19.9° prob. 2 % 3.5 SE max 4 Scirocco 69 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° prob. 8 % 5.1 E max 6.6 Levante 71 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 2 % 8.9 ESE max 10.7 Scirocco 62 % 1015 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.5° prob. 5 % 11 SSE max 12.2 Scirocco 50 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25° Assenti 13.6 SSE max 16.1 Scirocco 51 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +23.6° perc. +23.6° 0.14 mm 14.4 S max 17.4 Ostro 61 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 55 % 13.4 S max 22.6 Ostro 72 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.1 mm 14.5 SSE max 25.6 Scirocco 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:39

