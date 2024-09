Meteo Pesaro, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pesaro di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre al mattino il cielo si presenterà coperto. Nel pomeriggio, le nubi si attenueranno, lasciando spazio a schiarite. La temperatura massima raggiungerà circa 25,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La sera, infine, si prevede un ulteriore abbassamento della temperatura, mantenendo comunque condizioni di stabilità.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, Pesaro avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento varierà tra 17,5 km/h e 19,6 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo un clima piuttosto umido ma confortevole.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno fino a 25,5°C intorno alle 11:00, mentre la velocità del vento si manterrà sui 20 km/h. L’umidità, in questa fase, si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La velocità del vento diminuirà, passando a circa 15 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 20%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21,5°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse e la velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 9,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%, ma senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sabato e Domenica si prevede un clima stabile, con temperature che potrebbero superare i 26°C, rendendo possibile un fine settimana all’insegna del bel tempo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza della città e del suo territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.4° perc. +21.4° Assenti 17.5 SSE max 28.3 Scirocco 71 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 17 SSE max 30.4 Scirocco 72 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 18.8 S max 32.2 Ostro 72 % 1008 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° Assenti 23.1 SSO max 36.8 Libeccio 65 % 1009 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° prob. 3 % 19 SSO max 30.6 Libeccio 64 % 1009 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +25.3° prob. 16 % 15.3 SO max 28.1 Libeccio 66 % 1008 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 9 % 12.8 SSO max 19.4 Libeccio 71 % 1009 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +22° Assenti 9.9 S max 10.7 Ostro 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:51

