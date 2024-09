Meteo Pisticci, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Pisticci indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio di pioggia leggera. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, fino a raggiungere il 100% nel pomeriggio, accompagnato da piogge leggere.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno da 15,3°C a 14°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,2 km/h e 10,5 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 95%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma già nel pomeriggio si prevede un cambiamento significativo. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori che varieranno da 22°C a 23°C.

Nel pomeriggio, il meteo subirà una svolta, con l’arrivo di piogge leggere. Le precipitazioni inizieranno intorno alle 14:00, con una leggera intensità di 0.12 mm e una probabilità di pioggia che raggiungerà il 44%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 64% entro le 17:00.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.29 mm. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 40%, mentre la velocità del vento si ridurrà, con valori che scenderanno a 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pisticci nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con valori che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Pisticci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.3° perc. +15° prob. 17 % 9.2 NO max 11.2 Maestrale 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +14.2° perc. +13.9° prob. 2 % 10.5 NO max 14.6 Maestrale 86 % 1013 hPa 6 poche nuvole +15.5° perc. +15.2° prob. 3 % 9.4 ONO max 11.8 Maestrale 78 % 1014 hPa 9 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° prob. 1 % 0.4 E max 3.9 Levante 57 % 1014 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.6° prob. 4 % 8 ESE max 5.8 Scirocco 47 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +22.5° perc. +22.1° 0.11 mm 11.6 SE max 9.3 Scirocco 50 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.29 mm 3.8 SE max 5.4 Scirocco 69 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.17 mm 9.9 NO max 13.7 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:53

