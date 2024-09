Meteo Ravenna, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ravenna per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che varieranno tra +16°C e +19°C. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 34,1 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando attorno all’80-90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le piogge moderate continueranno a cadere su Ravenna, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 20 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno superare i 3 mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia moderata persisterà, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con direzione est-nord-est. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, intorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere. Le temperature raggiungeranno i 19°C, mentre i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 19 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, e le probabilità di pioggia continueranno a persistere, sebbene con intensità minore.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Le piogge, sebbene più leggere, continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 0,7 mm. I venti si presenteranno più deboli, con velocità intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale. Venerdì si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con possibilità di schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, le condizioni di instabilità potrebbero persistere, rendendo necessario monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. Sabato, infine, si attende un clima più stabile, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 22°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.6° perc. +16.6° 1.41 mm 20 N max 31.8 Tramontana 89 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +16° perc. +16° 1.88 mm 4.4 ONO max 20.2 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 2.51 mm 9 E max 19.4 Levante 91 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +17.2° perc. +17.3° 1.78 mm 17.1 ENE max 32.6 Grecale 88 % 1015 hPa 12 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 1.39 mm 23.7 E max 32.3 Levante 85 % 1015 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 79 % 19.7 ESE max 25.5 Scirocco 77 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.31 mm 10.2 E max 17.6 Levante 78 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17.8° perc. +17.7° 0.67 mm 8.7 ENE max 20.2 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:09

