Meteo Romano di Lombardia, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Lunedì 2 Settembre a Romano di Lombardia si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche. La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso al mattino, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 14% e il 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C durante le prime ore del giorno, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma si prevede un aumento della probabilità di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +27°C intorno alle ore 09:00, con umidità al 49% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che potranno superare i +30°C. La probabilità di piogge leggere si manterrà costante, con un’umidità che scenderà al 37% intorno alle ore 11:00.

La sera a Romano di Lombardia sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che gradualmente diminuiranno fino a raggiungere i +19°C intorno alle ore 23:00. La probabilità di piogge leggere aumenterà leggermente, con un’umidità che si attesterà intorno all’83%.

In base alle previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere. Per i prossimi giorni a Romano di Lombardia, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo più sereno e temperature che si manterranno gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.7° perc. +21.5° prob. 1 % 1.9 ONO max 3.2 Maestrale 61 % 1012 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.6 ONO max 3.5 Maestrale 64 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.18 mm 1.8 ONO max 2.8 Maestrale 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +27° perc. +27.4° prob. 14 % 3.4 SSO max 3 Libeccio 49 % 1013 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +30.6° prob. 14 % 8.8 SO max 7.3 Libeccio 34 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.9° perc. +31.1° prob. 18 % 8.1 OSO max 4.8 Libeccio 33 % 1010 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° prob. 25 % 14.7 S max 31.6 Ostro 60 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.9° perc. +21° 0.46 mm 3.9 ESE max 5.1 Scirocco 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.