Meteo Saronno, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Saronno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C e un’umidità del 73%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il meteo presenterà un cielo con poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che scenderà al 48%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un ritorno a un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 59%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si attesterà intorno ai 6 km/h. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,2°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, con un’umidità che si attesterà intorno al 72%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 4,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata piacevole per passeggiate o incontri all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Saronno indicano una giornata di Domenica caratterizzata da temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e un cielo che potrebbe alternare momenti di sole a fasi più nuvolose. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di un inizio d’autunno piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.7 N max 7.3 Tramontana 73 % 1021 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.1° Assenti 5 N max 6.1 Tramontana 75 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 3.4 N max 4.8 Tramontana 74 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° Assenti 2 SSE max 1.8 Scirocco 58 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 4.6 S max 3.9 Ostro 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +21.9° Assenti 5.8 S max 4.8 Ostro 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 4 SSE max 5.5 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:16

