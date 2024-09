Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 13 Settembre a Trentola Ducenta si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di piogge e schiarite. Durante la notte, si registreranno forti precipitazioni che proseguiranno fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche significative.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Trentola Ducenta subirà forti piogge, con una temperatura di 20,1°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento raggiungerà i 39,6 km/h da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 59,5 km/h. Le precipitazioni saranno intense, con un accumulo di 5,17 mm di pioggia. Con il proseguire della notte, la situazione meteo tenderà a migliorare, passando a pioggia moderata e poi leggera, fino a un cielo coperto.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra 20,9°C e 22,5°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma leggera, con accumuli minimi. Il vento si manterrà fresco, con velocità che oscilleranno tra i 25 km/h e i 37 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma rimarrà presente fino a metà mattinata.

Nel pomeriggio, il meteo di Trentola Ducenta mostrerà un netto miglioramento. Si assisterà a un passaggio da un cielo coperto a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C. Le precipitazioni diventeranno sporadiche, con accumuli minimi. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendosi fresco, ma con una diminuzione della sua intensità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature scenderanno intorno ai 19°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole. Le probabilità di pioggia saranno basse, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana con cieli più sereni e temperature in aumento. Questo trend positivo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +20.1° perc. +20.3° 5.17 mm 39.6 O max 59.5 Ponente 82 % 1006 hPa 3 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° prob. 73 % 25.1 O max 39.1 Ponente 60 % 1006 hPa 6 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° prob. 81 % 28.3 O max 40.9 Ponente 52 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +21.5° perc. +21.2° 0.18 mm 37.4 OSO max 49.2 Libeccio 54 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.1° 0.14 mm 35.7 OSO max 45.6 Libeccio 50 % 1007 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +21.7° prob. 38 % 33.6 OSO max 45.5 Libeccio 44 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.6° perc. +19.3° 0.49 mm 27.3 O max 37.6 Ponente 64 % 1008 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 67 % 11.5 NO max 18.8 Maestrale 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:11

