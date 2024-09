Meteo Trentola Ducenta, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +19,1°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +21,6°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà una massima di +26,8°C con cielo sereno. Sabato, la notte sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature di circa +20,4°C, mentre nel pomeriggio si toccheranno nuovamente i +26,8°C. Domenica, invece, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai +21,3°C, segnando un cambiamento rispetto ai giorni precedenti.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,1°C, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento sarà di 6,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 8,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, ma non si registreranno piogge. L’umidità si manterrà attorno al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con l’arrivo di poche nuvole. La temperatura salirà fino a +21,6°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +21,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 52%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est a una velocità di 8,1 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità scenderà al 54% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà all’1%. La temperatura massima raggiungerà i +26,8°C alle 13:00, con una temperatura percepita di +26,5°C. La velocità del vento aumenterà a 10,3 km/h da Ovest, con raffiche fino a 12,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. La temperatura scenderà a +21,3°C alle 22:00, con una temperatura percepita di +21°C. La copertura nuvolosa sarà del 11%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,5 km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,4°C, con una temperatura percepita di +20,2°C. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 65%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà a 1%. La temperatura salirà fino a +22,7°C alle 08:00, con una temperatura percepita di +22,4°C. La velocità del vento sarà di 9,7 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 12,4 km/h. L’umidità scenderà al 53% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura massima raggiungerà i +26,8°C alle 13:00, con una temperatura percepita di +26,7°C. La velocità del vento aumenterà a 13,4 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 10,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella sera, il cielo si coprirà con nuvole, raggiungendo una copertura del 98%. La temperatura scenderà a +22,1°C alle 21:00, con una temperatura percepita di +21,9°C. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h da Nord, con raffiche fino a 4,4 km/h. L’umidità aumenterà al 60% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,3°C, con una temperatura percepita di +21,2°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà fino a +24°C alle 09:00, con una temperatura percepita di +23,8°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h da Sud Est, con raffiche fino a 3,2 km/h. L’umidità scenderà al 54% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura massima raggiungerà i +25,9°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +25,8°C. La velocità del vento aumenterà a 12,5 km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura scenderà a +21,6°C alle 20:00, con una temperatura percepita di +21,5°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 6,1 km/h. L’umidità aumenterà al 67% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Trentola Ducenta si preannuncia variabile. Venerdì e Sabato offriranno condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime giornate, mentre chi preferisce un clima più fresco dovrà prepararsi per la Domenica.

