Meteo Viterbo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Viterbo indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della mattinata in un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata, culminando in piogge leggere durante la sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 21,3°C nel primo pomeriggio e una minima di 13,3°C nella notte.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 4%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 2,6 km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82% intorno alle 11:00, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra i 5,1 km/h e gli 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima di 21,3°C alle 13:00. La probabilità di pioggia aumenterà progressivamente, con valori che toccheranno il 44% alle 16:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando intorno al 70%. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

La sera porterà con sé piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 30%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,22 mm entro la fine della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e piogge leggere in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori moderati e una possibile continuazione delle piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 2.6 S max 3.6 Ostro 88 % 1014 hPa 3 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° Assenti 5 ESE max 4.9 Scirocco 93 % 1013 hPa 6 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° Assenti 5.1 E max 7.8 Levante 86 % 1012 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 8.7 SSE max 10.9 Scirocco 62 % 1012 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° prob. 9 % 6.6 SSO max 9.7 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° prob. 40 % 8.4 SO max 11.1 Libeccio 59 % 1010 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 45 % 2.6 O max 3.2 Ponente 73 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +13.8° 0.12 mm 5.9 NNE max 7.6 Grecale 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.