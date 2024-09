Meteo Viterbo, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Viterbo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno circa 21,5°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord, con occasionali raffiche più intense nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,2°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, e i venti soffieranno da nord a una velocità di circa 11,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un lieve calo delle temperature, che scenderanno fino a 9°C.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 30%, mentre i venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità intorno ai 10 km/h. Questo clima favorevole renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 65%, e i venti si faranno più evidenti, con raffiche che potranno toccare i 19,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 55%, e i venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera. Le condizioni meteo non faranno presagire cambiamenti significativi, con la possibilità di un cielo nuvoloso che persisterà anche durante le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni, interrotti solo da occasionali nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto nel corso della mattinata e del primo pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +10.2° perc. +9.4° Assenti 11.6 N max 31.7 Tramontana 81 % 1013 hPa 3 nubi sparse +9.2° perc. +8.2° Assenti 7.7 N max 12.9 Tramontana 83 % 1013 hPa 6 poche nuvole +10.8° perc. +9.8° Assenti 4.4 NNE max 7.2 Grecale 71 % 1013 hPa 9 cielo sereno +18.6° perc. +17.4° Assenti 8.5 NO max 18 Maestrale 38 % 1013 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.1° Assenti 8.3 NO max 13.9 Maestrale 28 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.6° perc. +19.5° Assenti 9.6 NNO max 13.6 Maestrale 29 % 1012 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +13° Assenti 4.9 NO max 5.8 Maestrale 51 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.5° perc. +11.2° Assenti 6.8 N max 10.7 Tramontana 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:18

