Al via ondata di maltempo autunnale, primi forti temporali in Liguria

Un temporale autorigenerante sta interessando la Liguria, la zona tra Chiavari e Sestri Levante, che però ha scaricato principalmente in mare a causa di scirocco basso, con accumuli costieri ancora bassi. Il fronte si trova tra le Isole Baleari e il Golfo del Leone. Al momento, il temporale interessa la Liguria mentre altri rovesci raggiungono la Toscana settentrionale e le prime piogge iniziano a registrarsi in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna (immagine radar di seguito).

Ricordiamo che le condizioni meteo peggioreranno notevolmente durante la giornata, determinando un’ondata di maltempo dalle caratteristiche autunnali.

Ricordiamo che le condizioni meteo peggioreranno notevolmente durante la giornata, determinando un'ondata di maltempo dalle caratteristiche autunnali.

