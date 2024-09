Perché le case in Grecia sono tutte bianche?

MeteoWeb

Quando si approda su un’isola delle Cicladi, come Santorini, il panorama che si apre agli occhi è caratterizzato da un’armonia di bianco accecante, interrotto solo da tocchi di blu intenso sulle porte e finestre. Le case bianche, imbiancate a calce sembrano quasi fondersi con il cielo azzurro e il vasto mare Egeo, creando un’immagine che è diventata il simbolo iconico della Grecia. Ma cosa si cela dietro questa scelta di colore apparentemente semplice? La risposta va ben oltre il fascino estetico.

Un adattamento al clima

Le case delle Cicladi sono bianche non solo per un effetto scenico, ma per una necessità climatica. Le estati a Santorini e in molte altre isole greche sono notoriamente lunghe e calde, con temperature che possono facilmente superare i 30°C. Inoltre, la luce del sole è particolarmente intensa durante gran parte dell’anno. In questo contesto, il bianco si rivela una scelta estremamente pratica. Questo colore riflette la maggior parte dei raggi solari, riducendo l’accumulo di calore e mantenendo gli interni delle abitazioni più freschi. Le abitazioni dipinte di bianco aiutano a mitigare l’effetto del caldo estremo, rendendo le torride giornate estive più tollerabili per gli abitanti.

La calce come soluzione sanitaria

Oltre ai benefici climatici, il bianco ha una radice storica profonda. All’inizio del XX secolo, le isole greche furono devastate da gravi epidemie come il colera. In quel periodo, la disponibilità di disinfettanti era limitata, e le autorità locali cercavano soluzioni economiche ed efficaci per combattere la diffusione delle malattie. La calce, usata per imbiancare le case, si dimostrò essere un disinfettante molto efficace. Il suo uso aiutava a prevenire la proliferazione di germi e batteri, fungendo così da barriera contro le malattie infettive. In un’epoca in cui le risorse per la sanità pubblica erano scarse, la calce rappresentava una delle poche difese disponibili contro le epidemie.

Tradizione e simbolismo

Con il passare del tempo, la pratica di imbiancare le case con la calce è diventata una tradizione consolidata, trasformandosi in un elemento distintivo del paesaggio architettonico greco. Il bianco, infatti, non solo rappresenta una scelta pratica, ma è diventato il colore simbolico delle isole Cicladi. Esso evoca sensazioni di purezza, serenità e luminosità, creando un’atmosfera di ottimismo che attrae numerosi visitatori. La tradizione ha quindi assunto un valore estetico e culturale, oltre al suo significato originariamente funzionale.

Oggi, quando si ammirano le case bianche di Santorini e delle altre isole greche, si osserva molto più di un semplice spettacolo visivo. Si vede un’elegante fusione di necessità e bellezza, di storia e modernità. Questo simbolico colore bianco rappresenta un legame profondo con il passato, una risposta alle sfide climatiche e sanitarie e un potente richiamo alla bellezza intrinseca del paesaggio greco. Così, mentre il bianco continua a brillare sotto il sole ellenico, ci ricorda che ogni aspetto del design architettonico può essere una risposta intelligente a esigenze pratiche, un riflesso di storia e una dichiarazione di identità culturale.

