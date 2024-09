Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Alghero per Domenica 15 Settembre si presenteranno favorevoli per chi desidera trascorrere una giornata all’aperto. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La brezza leggera e le moderate velocità del vento contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole, senza particolari fenomeni di maltempo previsti.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima, che non supererà il 7%. La brezza leggera proveniente da sud garantirà un clima mite, con un’umidità che si manterrà attorno al 68%.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 20,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. Il vento, inizialmente leggero, aumenterà di intensità, raggiungendo i 25,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 43% verso le 16:00, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una brezza tesa che potrà raggiungere i 34,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria ancora confortevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si manterranno sui 19,8°C. La brezza tesa persisterà, ma l’intensità del vento si ridurrà leggermente. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Alghero si preannunciano ottimali, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature simili e un clima stabile, ideale per godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 8.8 S max 10 Ostro 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 6.8 OSO max 10.3 Libeccio 66 % 1017 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.7° Assenti 18.9 O max 21.2 Ponente 64 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 25.1 O max 28.9 Ponente 59 % 1017 hPa 13 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 23 O max 29.1 Ponente 55 % 1016 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 28.2 O max 34.6 Ponente 60 % 1016 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.4° Assenti 24 O max 34.3 Ponente 54 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 21 O max 31.9 Ponente 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.