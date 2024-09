Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre ad Alghero indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 25,2°C e i 28,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 25,4°C e i 29,8°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 97% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,5°C, con una leggera percezione più alta di circa +0,4°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 2,1km/h e i 9,7km/h, provenendo da diverse direzioni.

Nella mattina, la copertura nuvolosa si attesterà intorno all’81% con nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,9°C verso le 09:00. Il vento sarà piuttosto debole, con velocità che non supereranno i 6,4km/h.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 93% con cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28,7°C verso le 11:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 14,1km/h.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, arrivando al 5% con cielo sereno. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 24,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta, intorno ai 4,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero indicano una giornata con nubi sparse al mattino, cielo coperto nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature rimarranno elevate, con un leggero calo nelle ore notturne. Il vento sarà generalmente di debole intensità, senza precipitazioni previste. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.4° perc. +25.8° prob. 3 % 5.8 NE max 7.2 Grecale 67 % 1012 hPa 4 cielo coperto +25.3° perc. +25.6° Assenti 9.7 ESE max 10.4 Scirocco 64 % 1011 hPa 7 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 3.5 NE max 5.1 Grecale 59 % 1012 hPa 10 nubi sparse +28.3° perc. +29° Assenti 11.4 NO max 11.6 Maestrale 52 % 1013 hPa 13 cielo coperto +27.6° perc. +29° prob. 6 % 10.6 NO max 12.1 Maestrale 61 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28.4° perc. +29.5° prob. 14 % 10 N max 12.9 Tramontana 56 % 1012 hPa 19 poche nuvole +25.9° perc. +26.2° Assenti 8 NE max 10.3 Grecale 65 % 1013 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 5.2 ESE max 5.8 Scirocco 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:52

