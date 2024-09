Previsioni Meteo Arezzo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Arezzo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene e con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 10,1°C della notte e i 20,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 84%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 77%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità di circa 7,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno fino a 15,8°C entro le ore 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 14%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 58%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a un massimo del 83%. Nonostante ciò, le temperature si manterranno gradevoli, con un picco di 20,8°C alle ore 13:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Con l’arrivo della sera, la temperatura scenderà gradualmente fino a 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà consistente, con valori intorno al 67%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera copertura nuvolosa. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, senza particolari variazioni significative. Pertanto, sarà un inizio di settimana caratterizzato da un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10° perc. +9.2° Assenti 7 NE max 6.3 Grecale 78 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +9° Assenti 6.2 NE max 5.8 Grecale 81 % 1023 hPa 7 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 4.7 ENE max 5.4 Grecale 66 % 1023 hPa 10 poche nuvole +19.2° perc. +18.5° Assenti 2.5 S max 2.1 Ostro 48 % 1022 hPa 13 nubi sparse +20.8° perc. +20° Assenti 7.6 OSO max 9.8 Libeccio 43 % 1020 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 6.5 O max 8.1 Ponente 56 % 1019 hPa 19 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.4 N max 6 Tramontana 73 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 3.7 NNE max 3.8 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:50

