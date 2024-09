Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Arezzo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, mentre nelle ore successive si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento delle temperature. La mattina si presenterà con un cielo variabile, ma già a partire dal pomeriggio il sole dominerà la scena, portando a un clima estivo.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord, con una velocità di circa 2,9 km/h. Con il passare delle ore, si passerà a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno leggermente fino a 10,2°C alle 04:00. La mattina inizierà con temperature di circa 11,8°C alle 06:00, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 78%.

Dopo le 09:00, il clima inizierà a migliorare, con temperature che raggiungeranno i 20°C entro le 10:00. Le previsioni del tempo indicano che il pomeriggio sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature massime di circa 22,7°C alle 13:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo una velocità di 12 km/h. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12,2°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Arezzo si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.8° perc. +9.5° Assenti 3.6 NO max 3.6 Maestrale 59 % 1016 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +8.8° Assenti 2.6 NNO max 2.8 Maestrale 60 % 1015 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +12.6° Assenti 0.4 ENE max 1.5 Grecale 55 % 1015 hPa 10 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 6.9 OSO max 10.5 Libeccio 51 % 1014 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 12 O max 12.6 Ponente 44 % 1013 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 12.8 O max 18.4 Ponente 55 % 1012 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.3 NO max 5.6 Maestrale 77 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:17

