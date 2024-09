Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre ad Arezzo prevedono un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno gradualmente nel corso della mattina. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con la possibilità di schiarite.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa una pioggia fortissima con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C con una percezione di +20,4°C. Il vento soffierà a 4,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 19,8km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con 24.33mm di pioggia e un’umidità al 99%.

Nelle prime ore del mattino, tra le 06:00 e le 09:00, le piogge si attenueranno ma il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere e pioviggine. Le temperature oscilleranno tra i +19,7°C e i +23,2°C con venti che potranno raggiungere i 21,1km/h.

Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 13:00, è previsto un parziale diradamento delle nuvole con poche nuvole e una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C con un vento che soffierà a 18km/h da Ovest. Le probabilità di pioggia saranno basse, intorno al 9%, e l’umidità si attesterà al 49%.

Verso sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 38% e il 3%. Le temperature scenderanno fino ai +16,4°C con venti leggeri che soffieranno da Ovest – Nord Ovest a 7,1km/h. Le probabilità di pioggia saranno basse, intorno al 9%, e l’umidità si manterrà intorno all’83%.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre ad Arezzo si prevede una giornata con un inizio piovoso che darà gradualmente spazio a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero calo verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo aggiornamento per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 forte pioggia +19.3° perc. +19.8° 10.64 mm 5.9 S max 13.4 Ostro 98 % 1006 hPa 4 cielo coperto +18.7° perc. +19.2° prob. 80 % 6.7 SO max 11.8 Libeccio 99 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.18 mm 14.2 OSO max 35.6 Libeccio 87 % 1005 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 54 % 21.6 OSO max 31 Libeccio 59 % 1005 hPa 13 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 9 % 18 O max 26.6 Ponente 49 % 1003 hPa 16 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° prob. 11 % 11.8 ONO max 18.9 Maestrale 66 % 1004 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.7° prob. 2 % 4.8 ONO max 5.1 Maestrale 87 % 1006 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +16.7° Assenti 1 NE max 1.8 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:28

