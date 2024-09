Previsioni Meteo Arezzo: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arezzo di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7,1°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà circa 19,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che toccheranno il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 8,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà leggermente con l’arrivo delle prime ore del giorno. Le temperature scenderanno fino a 7,1°C alle 5:00, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 11,3°C alle 7:00. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà tra il 56% e il 73%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 19,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza segni di precipitazioni. L’umidità si manterrà tra il 34% e il 35%, mentre i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 10,2°C entro le 23:00, con un’umidità che aumenterà fino al 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Arezzo indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che, a partire da Domenica, ci sarà una leggera variazione con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque al di sotto della media stagionale. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono miglioramenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Arezzo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.1 N max 3.9 Tramontana 83 % 1014 hPa 4 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.1 NE max 2.2 Grecale 79 % 1014 hPa 7 nubi sparse +11.3° perc. +10.3° Assenti 0.9 ENE max 1.4 Grecale 69 % 1013 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.3° Assenti 6.6 SO max 6.3 Libeccio 46 % 1013 hPa 13 cielo coperto +19.8° perc. +18.7° Assenti 6.3 OSO max 9.5 Libeccio 35 % 1013 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 5.1 ONO max 8.4 Maestrale 48 % 1013 hPa 19 cielo coperto +12° perc. +10.9° Assenti 7.3 NNE max 6.9 Grecale 61 % 1016 hPa 22 cielo coperto +10.7° perc. +9.6° Assenti 6.5 NE max 5.9 Grecale 65 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:19

