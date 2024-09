Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre ad Augusta prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare più elevata a causa dell’umidità che raggiungerà il 65%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 20-24km/h.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%, le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C con una percezione di caldo che potrebbe risultare più intensa a causa della maggiore umidità presente. Il vento sarà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere i 13-17km/h.

In base alle previsioni, Domenica 8 Settembre ad Augusta si prevede una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso delle ore, con temperature gradevoli e vento di intensità moderata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla percezione di caldo che potrebbe aumentare a causa dell’umidità presente. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo dei prossimi giorni ad Augusta.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +29.8° Assenti 5.1 NNO max 5.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +29.4° Assenti 5.7 NNE max 6.1 Grecale 67 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +31° Assenti 4.3 NNE max 4.2 Grecale 63 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +30.8° Assenti 7 E max 5.4 Levante 58 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +32.3° Assenti 16.5 ESE max 16.4 Scirocco 61 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.3° perc. +32.4° Assenti 15.6 SSE max 20.8 Scirocco 65 % 1013 hPa 19 cielo coperto +28.9° perc. +31.6° Assenti 11.7 SO max 13.5 Libeccio 65 % 1013 hPa 22 cielo coperto +28° perc. +30.2° Assenti 5.8 SO max 6.2 Libeccio 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:13

