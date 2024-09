Previsioni Meteo Augusta: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Augusta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di cielo coperto e pioggia leggera nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 23,1°C e i 27,9°C, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 24,3 km/h. L’umidità si presenterà in un range che andrà dal 48% al 100%, influenzando la percezione del calore.

Nella notte, Augusta si troverà sotto un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole e la temperatura salirà fino a 25°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura massima di 27,9°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma nel tardo pomeriggio si registreranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,13 mm. L’intensità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,3 km/h, creando una sensazione di freschezza nonostante le temperature elevate.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà parzialmente, con poche nuvole e una temperatura che scenderà a 24,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, contribuendo a un clima mite.

In conclusione, le previsioni del tempo per Augusta nei prossimi giorni evidenziano un trend di variabilità. Dopo una giornata di mercoledì con piogge leggere, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Augusta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° Assenti 3.4 ONO max 3.7 Maestrale 73 % 1017 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 7 SO max 7.3 Libeccio 74 % 1017 hPa 7 poche nuvole +23.7° perc. +23.7° Assenti 6.2 OSO max 7.6 Libeccio 62 % 1017 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.5 SSE max 8.4 Scirocco 53 % 1017 hPa 13 cielo coperto +27.9° perc. +28.6° prob. 8 % 8.6 OSO max 16.7 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +27.7° prob. 8 % 16.2 O max 20.6 Ponente 59 % 1016 hPa 19 nubi sparse +25.1° perc. +25.4° Assenti 6.4 ONO max 8 Maestrale 67 % 1017 hPa 22 poche nuvole +23.9° perc. +24.2° Assenti 11 O max 14.9 Ponente 69 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:47

