Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Aversa si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 47% e il 72%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,6°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La ventilazione sarà debole, proveniente da Nord Est, con una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo un clima notturno piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 12% di nuvole visibili. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 71% del cielo. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,7°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 14,4 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo che si presenterà nuovamente limpido. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19,3°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aversa indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 5 NE max 6.9 Grecale 61 % 1018 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 6.4 NE max 9.3 Grecale 57 % 1017 hPa 6 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 6 NE max 8.1 Grecale 55 % 1018 hPa 9 poche nuvole +21.9° perc. +21.5° Assenti 3.7 SSE max 4.9 Scirocco 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 13.1 SO max 10.9 Libeccio 48 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 12 OSO max 10.4 Libeccio 47 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 7.6 OSO max 9.6 Libeccio 59 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.8 ONO max 4.8 Maestrale 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.