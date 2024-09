Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai 14,3°C e un’umidità del 77%. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature fino a 22,5°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 63% al 29%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C e l’umidità scenderà al 50%. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature di circa 15,4°C e umidità al 75%. Domenica, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 21,8°C. Non si prevedono precipitazioni significative durante il weekend.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, mentre la velocità del vento sarà di circa 7,9 km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e non si prevederanno precipitazioni. Proseguendo nelle ore successive, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 14,1°C alle 01:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 32%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di stabilità.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 63% al 29%, favorendo un aumento della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà tra i 5,9 km/h e i 7,8 km/h, garantendo un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’80%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà ulteriormente, passando a cielo coperto con una temperatura che scenderà fino a 15,2°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 79%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,7 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 94% al 50%, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 56%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono piogge, e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 15,5°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni, ma la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di stabilità.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 74%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,5 km/h. Non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità sarà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a 21,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 33% al 28%, favorendo un clima più mite. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, mantenendo l’umidità attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,5°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 54%. Non si prevedono piogge, e la brezza leggera continuerà a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si attesterà attorno al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà completamente, con temperature che scenderanno fino a 15,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni, ma la brezza leggera continuerà a soffiare.

In conclusione, il fine settimana a Bergamo si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, ma nel complesso favorevoli per attività all’aperto. Le temperature si manterranno miti, con una leggera brezza che accompagnerà le giornate. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il weekend ideale per godere delle bellezze locali.

