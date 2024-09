Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Busto Arsizio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a dominare il cielo, portando a una copertura nuvolosa quasi totale. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle del pomeriggio, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +16°C e un’umidità del 75%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 9,1 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,7°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che scenderà al 48%. Il vento continuerà a essere debole, con una velocità media di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 59% verso le 17:00.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 70%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Busto Arsizio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 6.3 N max 9.1 Tramontana 75 % 1021 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.9 N max 8.5 Tramontana 76 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 4.5 N max 7.2 Tramontana 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.1° perc. +19.7° Assenti 1.1 ENE max 2.5 Grecale 57 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 4.2 S max 3.8 Ostro 48 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +21.8° prob. 2 % 5.4 S max 4.7 Ostro 48 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° prob. 2 % 3.5 S max 6 Ostro 64 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.5° perc. +17.2° prob. 1 % 3.5 NNE max 3.5 Grecale 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:16

