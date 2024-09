Previsioni Meteo Busto Arsizio: tutti i dettagli per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Busto Arsizio si prevede una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, intorno ai +20,4°C. Il vento soffierà da nord con una velocità di circa 10km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 10,4km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.74mm con un’umidità che si attesterà intorno all’86% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà, passando da nubi sparse a poche nuvole, con una diminuzione delle precipitazioni e un calo dell’umidità. Le temperature saliranno gradualmente, con punte di +29,3°C attese per le ore centrali della giornata. Il vento si manterrà leggero, con intensità compresa tra i 4,5km/h e i 6,6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +29,9°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque bassa, intorno al 51%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 9,9km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge moderate. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai +20,8°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’84%. Il vento soffierà da est – nord est con raffiche che potranno superare i 14km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio per Mercoledì 4 Settembre indicano una giornata instabile, con piogge alternate a schiarite e variazioni delle temperature. È consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.61 mm 5.4 N max 9.8 Tramontana 83 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.77 mm 6.2 NNE max 11.7 Grecale 88 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.1 mm 4.2 NNE max 8 Grecale 85 % 1015 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.7° prob. 25 % 2.1 E max 4.6 Levante 58 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.3° perc. +29.3° prob. 41 % 4.9 SSE max 6.6 Scirocco 43 % 1013 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +29° prob. 51 % 4.6 SSO max 8.4 Libeccio 41 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +24.4° perc. +24.5° 0.27 mm 6.1 NNE max 11 Grecale 61 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +20.8° perc. +21.1° 1.59 mm 4.9 ENE max 14 Grecale 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:51

