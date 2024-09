Previsioni Meteo Casal di Principe: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Casal di Principe si preannuncia come una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 97%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 4,6 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia tenderà a diminuire, lasciando spazio a cieli sereni e temperature in aumento.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 17,6 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature si attesteranno attorno ai 23,4°C, mentre la velocità del vento potrebbe raggiungere i 19,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 4%, il che suggerisce che la giornata proseguirà senza ulteriori eventi piovosi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C. Anche in questo frangente, il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5,9 km/h. L’umidità rimarrà costante, intorno al 68%, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano un netto miglioramento rispetto alla notte piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. La tendenza generale suggerisce un clima autunnale, ma con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per godere di un clima temperato e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.47 mm 4.6 SSO max 11 Libeccio 83 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.34 mm 6.6 S max 13.2 Ostro 83 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 81 % 3.3 SE max 8.6 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.9° perc. +24° prob. 12 % 13.3 SO max 16.3 Libeccio 64 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° prob. 8 % 17.6 OSO max 21.3 Libeccio 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.5° prob. 22 % 18 OSO max 21.1 Libeccio 63 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 12 % 11.7 OSO max 15.7 Libeccio 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 5.9 OSO max 9.4 Libeccio 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:52

