Previsioni Meteo Caserta: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Caserta indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una graduale transizione verso cieli più sereni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-ovest, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. La temperatura si aggirerà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 19,8°C. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 7,9 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Dalle 06:00 in poi, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura salirà fino a 22,6°C entro le 08:00. I venti si faranno leggermente più sostenuti, raggiungendo i 11,4 km/h alle 09:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature toccheranno il picco di 25°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 24°C nel corso delle ore successive. La velocità del vento varierà tra i 16 e i 18 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 19°C. Il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 69%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caserta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione a possibili variazioni meteo, in quanto le condizioni possono cambiare rapidamente. Domani e dopodomani, ci si aspetta un clima stabile, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.41 mm 3 SSO max 7.9 Libeccio 87 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.26 mm 4.4 S max 9.9 Ostro 88 % 1013 hPa 6 poche nuvole +20° perc. +20.2° prob. 68 % 4.4 SSE max 10 Scirocco 85 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 17 % 11.4 SO max 16.9 Libeccio 64 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25° perc. +24.9° prob. 13 % 18.3 OSO max 21.6 Libeccio 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° prob. 19 % 16.7 OSO max 20.4 Libeccio 61 % 1015 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 11 % 9 SO max 12.7 Libeccio 74 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 4.2 SO max 7.6 Libeccio 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.