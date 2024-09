Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Cassano Magnago si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente durante la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il tempo si presenterà instabile con pioggia leggera che continuerà a cadere, specialmente tra le 07:00 e le 12:00. La temperatura percepita sarà di circa 11,4°C, con un’umidità che salirà fino al 93%. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che raggiungeranno i 0,91 mm entro le 10:00. Il vento si manterrà debole, con velocità che varieranno tra 4,6 km/h e 7,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un cielo che si presenterà coperto ma senza precipitazioni significative. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno all’89%. Le probabilità di pioggia diminuiranno progressivamente, con valori che scenderanno fino al 40% entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 9,4°C. L’umidità si manterrà alta, ma le precipitazioni saranno assenti. La pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo i 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a condizioni più stabili nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in lieve aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di cieli sereni e temperature più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.6° perc. +10.5° Assenti 10.9 NNE max 24.1 Grecale 63 % 1014 hPa 3 poche nuvole +11.5° perc. +10.5° Assenti 8.3 NNE max 18.8 Grecale 67 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +12.2° perc. +11.4° 0.34 mm 5 NE max 12.9 Grecale 75 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.49 mm 4.6 ESE max 22.2 Scirocco 93 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.36 mm 3.6 N max 7.4 Tramontana 92 % 1020 hPa 15 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 70 % 8.4 NNO max 17.7 Maestrale 89 % 1020 hPa 18 cielo coperto +10.8° perc. +10.3° prob. 32 % 7.6 N max 13.2 Tramontana 90 % 1021 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +9° Assenti 7.5 NNO max 11.1 Maestrale 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:26

