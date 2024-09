Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. Con l’arrivo del mattino, le precipitazioni continueranno, ma si prevede una graduale attenuazione della pioggia, con temperature che scenderanno fino a 10,9°C.

Nel corso della mattina, il meteo rimarrà instabile, con piogge che si presenteranno in forma moderata, accompagnate da una copertura nuvolosa totale. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12,2°C e il vento si farà sentire, con raffiche che potranno raggiungere i 29 km/h. A partire da mezzogiorno, le condizioni inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo coperto e temperature che saliranno fino a 16,2°C.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18,4°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 23%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità attorno ai 6 km/h. Questo sarà il momento migliore della giornata, ideale per attività all’aperto, approfittando della diminuzione delle precipitazioni e dell’aumento della temperatura percepita.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’ottima visibilità e un’aria fresca, ideale per una passeggiata serale. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano un Sabato che inizierà con piogge e temperature fresche, ma che si trasformerà in una giornata più gradevole nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un trend di miglioramento, con temperature in aumento e condizioni di cielo sereno. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora, il weekend si prospetta favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.13 mm 3.3 NE max 8 Grecale 94 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 2.92 mm 8.2 NNE max 18 Grecale 95 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11° perc. +10.6° 3.04 mm 16.5 NNE max 38.8 Grecale 92 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.2 mm 8.2 NE max 17.2 Grecale 83 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° prob. 54 % 4.4 ONO max 10.2 Maestrale 63 % 1012 hPa 15 poche nuvole +18.4° perc. +17.7° prob. 3 % 6.3 OSO max 10.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 18 poche nuvole +13.4° perc. +12.7° Assenti 7.8 N max 16.1 Tramontana 71 % 1015 hPa 21 cielo sereno +10.3° perc. +9.1° prob. 1 % 12.9 N max 31.4 Tramontana 66 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.