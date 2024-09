Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Castel Volturno prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni di intensità variabile. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori massimi intorno ai +28°C.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +25°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni significative. La temperatura percepita sarà intorno ai +29°C a causa dell’umidità presente.

Nel primo pomeriggio, le previsioni meteo indicano la probabilità di piogge moderate con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27°C, con una sensazione di caldo e umidità elevata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e cielo parzialmente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza che contribuirà a rinfrescare l’atmosfera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale ritorno al bel tempo e temperature piuttosto stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni improvvise del clima e monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° Assenti 2.4 NE max 3.3 Grecale 65 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° prob. 9 % 5.6 ENE max 6.3 Grecale 68 % 1011 hPa 6 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° prob. 10 % 6.8 E max 8.5 Levante 65 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.9° perc. +29.6° prob. 26 % 19.7 S max 21.3 Ostro 62 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +25.6° perc. +26.2° 3.57 mm 23 ONO max 27.3 Maestrale 75 % 1013 hPa 15 cielo coperto +25.8° perc. +26.1° prob. 78 % 5.9 SE max 7.5 Scirocco 64 % 1011 hPa 18 nubi sparse +24.9° perc. +25.2° prob. 74 % 3.5 SO max 5 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.5° prob. 26 % 3.9 NNE max 3.5 Grecale 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:25

